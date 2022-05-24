الثلاثاء 24 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة البحيرة

امتحانات
امتحانات
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يبحث المئات من الطلاب عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة البحيرة عن موعد النتيجة بعد إنهائهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 19 مايو الجاري، واحتل البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة البحيرة موقع البحث الأشهر جوجل، مع اقتراب إعلان محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022.

 الدستور في السطور التالية عرضت القصة الكاملة لموعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة البحيرة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لإعلان أسماء أوائل الشهادة الاعدادية 2022 بعد انتهاء عمليات التصحيح الجارية حتى الوقت الحالي، ثم تعلن بعدها بساعات النتيجة الكاملة لكل الطلاب.

وأدى 115220 طالب وطالبة وعدد 4456 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية وذلك داخل 700 لجنة في 18 إدارة تعليمية بمحافظة البحيرة امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 محافظة البحيرة، والتي بدأت في 14 مايو الجاري وانتهت في 19 مايو الجاري .

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موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 بالرقم الجلوس

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رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 عبر موقع التربية والتعليم الرسمي

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة  خلال العام الدراسي المنصرم  70.9%  حسب مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، وبلغ إجمالي أعداد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحانات ١٠١١٨٦ طالب وطالبة،  وبلغت نسبة حضورهم  الامتحان ٩٩.٥٤% ، وجاءت إدارة الرحمانية فى المركز الأول بنسبة نجاح ٩٤.٩٣% تليها إدارة شبراخيت التعليمية بنسبة نجاح  ٨٧.١٣% ثم إدارة المحمودية بنسبة نجاح  ٨٤.١٣% ثم إدارة مركز دمنهور بنسبة نجاح  ٨٠.٦٨% وإدارة إيتاى البارود بنسبة نجاح  ٨٠.٣٩% 

فيما بلغت نتيجة الشهادة الاعدادية للمكفوفين بلغت نسبة نجاحها  ١٠٠%  نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع  بلغت نسبتها ٨١% وكذا نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية والتى بلغت نسبة نجاحها  ٨٥% .

نتيجة الصف الثالث الاعدادي

تتولى كل محافظة إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي من خلال مديريات التربية والتعليم بها، وفي الوقت الذي ينتظر فيه بعض الطلاب المحافظات نتيجة الشهادة الاعدادية 2022، ما زال هناك بعض الطلاب في محافظات أخرى يجرون امتحانات الشهادة الاعدادية حتى الآن منها محافظة القاهرة التي يجري فيها الطلاب اليوم امتحان مادة “اللغة الأجنبية” لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتى الساعة 11، ويجروا غدًا الأربعاء  امتحان مادة “الهندسة” لمدة ساعتين، من الساعة 9 ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 للساعة 1:30، ويجروا امتحان مادة “العلوم” من الساعة 9 للساعة 11، يوم الخميس 26 مايو 2022.

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