موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 بالرقم الجلوس

يبحث العديد من أولياء أمور صفوف النقل الابتدائي - الصف الرابع الابتدائي، الصف الخامس الابتدائي، الصف السادس الابتدائي – عن موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2022 بالرقم الجلوس فور الاعلان عنها رسميا من قبل الموقع الرسمي للمدرسة أو المديريات التعليمية لكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية.

من المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة عن نتائج الامتحانات 2022 لسنوات النقل الابتدائية - الصف الرابع الابتدائي ، الصف الخامس الابتدائي ، الصف السادس الابتدائي – عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

الرابط الرسمي.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022

الدخول على رابط بوابة القاهرة الإلكترونية من هنا eduserv.cairo.gov.eg.

اختيار نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.

اختر المرحلة الدراسية.

ابتدائي أو إعدادي

قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم مدون في شهادة الميلاد الرسمية.

اختر الصف الدراسي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي

اختر العام الدراسي.

2021/2022

اختر الفصل الدراسي.

آخر العام

اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

في حال عدم ظهور نتيجة الفصل الدراسي ستجد الرابط غير مفعل، كما يمكن التوجه إلى مقر المدرسة والاطلاع على كشوف نتائج الامتحانات 2022 التي تعرض الاسم بالكامل، رقم الجلوس ودرجات جميع المواد، وذلك بالنسبة لكل المحافظات.

دلالات الألوان على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022

ويشير كل لون من الألوان الأربعة إلى دلالة معينة، ومستوى الطفل خلال العام الدراسي، وذلك على النحو التالي:-

اللون الأزرق: يشير إلى أن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( ٨٥ إلى١٠٠).

اللون الأخضر: يوضح أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥).

اللون الأصفر: يوضح أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥).

اللون الأحمر: يوضح أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).