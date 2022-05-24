إصابة «طالب إعدادي» عقره كلب قبل الامتحانات في الشرقية

أصيب طالب بالصف الثالث الإعدادي، اليوم الثلاثاء، بجروح إثر عقر كلب ضال له، أثناء وجوده أمام المدرسة الموجودة فيها لجنة امتحاناته بالشهادة الإعدادية، بالشرقية.

استقبل مستشفى ههيا المركزي بالشرقية، الطالب مصابًا بعضة كلب؛ بعدما عقره كلب ضال، وتبين أن الطالب المصاب «كامل. م»، 16 سنة، مُقيم بمركز ومدينة ههيا وتبين إصابته في الفخذ الأيسر، وجاري تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

ويُذكر أن إجمالي أعداد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، لهذا العام يبلغ 136 ألفًا و982 طالبًا وطالبةً، مًقسمين إلى 134 ألفًا و750 طالبًا وطالبة، بالشهادة الإعدادية العامة، و2157 طالبًا وطالبةً بالشهادة الإعدادية المهنية، و55 طالبًا وطالبةً بالشهادة الإعدادية للأمل، و11 طالبًا وطالبةً بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، و9 طلاب بلجنة مستشفى 57357، وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.