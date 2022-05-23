الإثنين 23 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

هاني البحيري يكشف تفاصيل فستان زفاف المطربة بوسي (صور)

الفنانة بوسي
الفنانة بوسي
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احتفلت المطربة الشعبية بوسي بزفافها، مساء أمس، بأحد فنادق القاهرة الكبرى على مصفف الشعر هشام ربيع.

وظهرت بوسي بإطلالة بفستان بقصة الميرميد من تصميم هاني البحيري مع تسريحة شعر بسيطة ومناسبة لرسمة الوجه والماكياج الهادئ الذي يعتمد على الألوان الترابية الغامقة المناسبة للون البشرة الخمري، وتم نشر مجموعة من الصور المختلفة من حفل الزفاف الذي حضره العديد من النجوم والنجمات والمطربين والأصدقاء والعائلة.

"الدستور" تواصلت مع مصمم الأزياء هاني البحيري الذي أكد أن الفستان تنفيذه من الألف للياء يحمل المزيد من التطريز والقماش المرصع باللولي والاستراس وكذلك الكريستال، مضيفًا أن طرحة الفستان مليئة باللّولي والاستراس ماركة شوارفسكي  يبلغ طولها ٣ متر لطول الذيل بشكل  منفصل عن الفستان.

وتابع "وفقا لرفع حملة وشعار المنتج المصري نستخدم جميع الماتريال من منتجات مصرية ومن أياد مصرية تشجعيًا للعمالة المصرية، مؤكدا أن البساطة في اختيار ما يناسب العروسة من فساتين هي كلمة السر في الإطلالة الناجحة.

حضر الحفل العديد من النجوم والنجمات والمطربين وجمعتهم الصور التى انتشرت خلال الفرح من بينهم محمد فؤاد وحمادة هلال وخالد سليم ومصطفى حجاج ومحمد نور وعصام كاريكا وأحمد خالد صالح وزوجته هنادى مهنا وعدد من الفنانين من بينهم ووفاء عامر، وريم البارودى، وأحمد عادل، وشريف باهر، وأحمد فهيم، كما حضرت حفل الزفاف الراقصة دينا وقدمت رقصة للعروسين.

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2022_5_23_0_40_25_372
54468-صور-جديدة-تجمع-بوسي-وعريسها-من-حفل-زفافهما--(2)
54468-صور-جديدة-تجمع-بوسي-وعريسها-من-حفل-زفافهما--(2)
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هشام ربيع زفاف المطربة الشعبية بوسى بحفل زفافها هشام ربيع مصفف الشعر بطرحة طويلة مرصعة بالفصوص

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