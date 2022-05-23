الإثنين 23 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل متهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة بتدابير احترازية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
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أخلت محكمة الجنايات المختصة، سبيل متهم بتدابير احترازية احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أُسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية 1108 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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