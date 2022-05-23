الإثنين 23 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 216 مخالفة في حملات مرورية بشوارع «الغربية»

ارشيفية
ارشيفية
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ضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، برصد وضبط 216 مخالفة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 30 ألفًا و200 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة؛ لتجرى شئونها.

مرور الغربية مخالفات رخصة قيادة

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