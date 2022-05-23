الإثنين 23 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 13 شخصا من الموت إثر انقلاب سيارة بمحافظة الشرقية

حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص
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نجا 13 شخصًا من الموت في حادث انقلاب ميكروباص بمحافظة الشرقية، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا بانقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي، اتجاه كارته بلبيس إثر انفجار إطار السيارة الأمامي الأيمن واختلال عجلة القيادة من يد سائقها، ونتج عن ذلك إصابة 13 شخصًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكسور متعددة تتراوح أعمارهم ما بين 20عامًا و63 عامًا.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء عمر و رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إلى موقع الحادث حيث أشرفت على نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزي لعلاجهم ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية وإخطار جهات التحقيق.

المباحث الجنائية محافظة الشرقية سيارات الإسعاف امن الشرقية الحركة المرورية قوات الشرطة انقلاب ميكروباص

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