الأحد 22 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اليوم.. فتح باب الحجز لوحدات الرحاب ومدينتي بفروع طلعت مصطفى البيعية

الرحاب
الرحاب
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بدأت مجموعة طلعت مصطفي صباح اليوم الأحد 22 مايو في استقبال طلبات حجز وحدات مشروعي الرحاب ومدينتي - بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بمدد سداد تصل الي 25 عاما.

وأتاحت المجموعة لراغبي حجز الوحدات الاطلاع على كراسة الشروط و الحجز اون لاين من خلال الموقع الالكتروني  nuca.tmg.com.eg أو من خلال فروع المبيعات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى في شارع مصدق بالدقي، وفرع الرحاب بمبنى الصفوة بنادي الرحاب، وفرع مدينتي بخيمة المبيعات بجوار البوابة الرئيسية، وفرع مصر الجديدة ، فضلا عن الخط الساخن الذي تم تخصيصه لتلقي استفسارات العملاء على رقم 19691.

طلعت مصطفى الرحاب مدينتي مبادرة البنك المركزي هيئة المجتمعات العمرانية

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وائل لطفي

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