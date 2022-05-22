الأحد 22 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» تكشف أسباب تفشى جدرى القرود

جدرى القرود
جدرى القرود
ads

قال مستشار كبير بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تعمل على تقديم مزيد من التوجيهات للدول بشأن كيفية الحد من انتشار جدرى القرود وسط مخاوف من احتمال زيادة عدد الإصابات خلال أشهر الصيف.

وأوضح رئيس المجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية ديفيد هيمان، أن المفهوم العملي لمنظمة الصحة العالمية المعتمد على الإصابات التي تم تسجيلها حتى الآن هو أن التفشي الحالي ناجم عن الاتصال الجنسي.

ويعد جدرى القرود مرضًا معديًا عادة ما يكون خفيفًا، وهو متوطن في مناطق من غرب ووسط قارة إفريقيا.

وينتشر هذا المرض من خلال الاحتكاك المباشر، وهو ما يعني أنه يمكن احتواؤه بسهولة من خلال تدابير مثل العزل الذاتي والنظافة فور تشخيص أي إصابة جديدة.

الصحة العالمية: الاختلاط المباشر الوسيلة الرئيسية لانتقال جدرى القرود

يقول علماء إن تفشي المرض في 11 دولة لا يتوطن فيها أمر غير معتاد، وتم تسجيل أكثر من 100 إصابة مؤكدة أو مشتبه بها ومعظمها في أوروبا.

وقال "هيمان"، إن الاختلاط المباشر هو الوسيلة الرئيسية لانتقال الفيروس؛ لأن الطفح الجلدي المصاحب عادة للمرض معدٍ للغاية.

وعلى سبيل المثال يكون الآباء والأمهات الذين يعتنون بأطفال مرضى معرضين للخطر، وكذلك العاملون الصحيون؛ وهذا هو السبب في أن بعض الدول بدأت في تطعيم الفرق التي تعالج مرضى جدري القرود باستخدام لقاحات الجدري.

وتم اكتشاف كثير من الإصابات الحالية في عيادات الصحة الجنسية.

الصحة الصحة العالمية جدري القرود منظمة الصحة العالمية الاتصال الجنسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مستقبل مصر فى «مستقبل مصر»

الأكثر قراءة

لينك موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين

رابط مباشر| دعم مصر تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022

رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 والخطوات

موقع الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب الجوع فى الساحل الإفريقى.. نتائج حروب وأزمات الأمم

د.أحمد الخميسى

إلى متى تستمر الحرب الروسية؟.. وبِمَ تنتهى؟

ماجد حبته

مستقبل مصر الزراعى

محمد المعموري

سياسة الاعتدال فى الوطن العربى

د. منى حلمى

لو كانت هى الأضعف لما حُوصرت بالأغلال

علي سعدة

هل انتهت أيام الكورونا؟

د.كريمة الحفناوى

جماعة الرواد وأمسية فى رحاب عاشق العلم والوطن

حسين دعسة

منظمة سياسية أوروبية.. لغايات مجتمع جيوسياسية أمني

صور

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

جنازة سمير صبرى

وزير الشباب والرياضة يحضر مؤتمر إعلان انطلاق بطولة الجونة للاسكواش فى نسختها العاشرة

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحفيين العمانية»: تكريم خاص للشهيدة شيرين أبو عاقلة باجتماع الاتحاد الدولي للصحفيين

العراق: وضع القدس والأراضى المحتلة يتطلب موقفًا عربيًا يؤسس لموقف دولى

الخارجية الفلسطينية تدين اقتحامات إسرائيل المتواصلة في محافظة جنين