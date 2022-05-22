«التضامن» تطلق برنامج «الأسر القوية» لوقاية الشباب من المخدرات.. اليوم

تطلق الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الأحد، فعاليات إطلاق برنامج "الأسر القوية"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة – المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتنفيذ أنشطة وطنية وإقليمية لدعم ووقاية الشباب من العنف والجريمة والمخدرات باستخدام قوة الرياضة والفن والدعم النفسي الاجتماعي لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.



كما ستشهد الوزيرة توقيع بروتوكول تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة – المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتنفيذ أنشطة توعوية لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم للتصدي للجريمة والعنف والمخدرات.



وسيشهد حضور اللقاء كل من الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسفير دولة ألمانيا، والعديد من الخبراء الدوليين المهتمين بقضية مكافحة تعاطي المخدرات.