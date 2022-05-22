«أحمد الزينى»: أتوقع تراجع أسعار الحديد 2000 جنيه للطن

توقع رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أحمد الزينى، تراجع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة بواقع 2000 جنيه للطن.

وأضاف أن سبب تراجع أسعار الحديد تعود إلى إخفاض أسعاره في السوق العالمية، بالإضافة إلى قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الإعفاءات الجمركية على مدخلات الإنتاج.

وتابع الزينى، خلال لقاء له عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "cbc"، أنه يتم استيراد الحديد من الخارج وخلال تعثر سلاسل الإمداد فى أعقاب جائحة كورونا بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت الأسعار ما انعكس على السوق المحلية، وعادت للانخفاض مرة أخرى الآن، وتابع:" وقرارات الرئيس السيسى أدت إلى خفض الأسعار".