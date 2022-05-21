الأحد 22 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 6 سنوات لمتهمين بقتل مواطن والشروع فى قتل 2 آخرين بسوهاج

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج، شخصين بالسجن 6 سنوات لاتهامهما، بقتل مواطن والشروع فى قتل آخر وطفل، بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم، وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر يونيو 2017 بدائرة مركز جرجا، عندما وجهت النيابة لكل من "ش . م" 41 ع سنة حاصل على دبلوم صناعى، و"ن . أ" هارب، تهمة قتل المجني عليه "ع . ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل الطفل "ي . م" 16 سنة و"أ . ز" 28 سنة حاصل على دبلوم، بأن أطلقا صوبهما عدة أعيرة نارية من بنادق آلية كانت بحوزتهما، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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