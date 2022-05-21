السبت 21 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القصير: نستهدف زراعة ما يعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة
ads

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مشروع «توشكى الخير» بجنوب الصعيد يعد إحدى صور نجاح الجمهورية الجديدة فى تدعيم ملف الأمن الغذائى، وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف «استراتيجية مصر ٢٠٣٠».

وأضاف «القصير»، فى كلمته خلال افتتاح مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه بالأمس القريب، وبالتحديد يوم ٢١ أبريل الماضى شرُفنا بافتتاح الرئيس السيسى موسم حصاد القمح لعام ٢٠٢٢ من مشروع «توشكى الخير» بجنوب الصعيد.

وبيّن أنه تم وضع أهداف استراتيجية لعام ٢٠٣٠، كان أهمها الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وتنميتها، حيث من المستهدف إحداث تنمية شاملة واحتوائية، إضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية، كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية محورى التوسع الأفقى والرأسى، فضلًا عن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار إلى أنه من أهم مشروعات التوسع الأفقى، مشروع «الدلتا الجديدة» العملاق، الذى يعتبر «مستقبل مصر»، باكورة هذا المشروع، إلى جانب تنمية جنوب الوادى «توشكى الخير» و«تنمية شمال ووسط سيناء» و«تنمية الريف المصرى الجديد»، فضلًا عن مشروعات أخرى بمحافظات الصعيد والوادى الجديد.

وحول مكونات مشروع الدلتا الجديد، أوضح أنه على مساحة ٢.٢ مليون فدان، وتستهدف المرحلة الحالية منه زراعة مليون فدان، وهو يضم مشروع «مستقبل مصر»، ومشروعات زراعية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومشروع «جنة مصر»، ومشروعًا تابعًا لمحافظة البحيرة، فضلًا عن مشروعات تابعة لوزارة الزراعة.

وأشار إلى أن المستهدف زراعته فى المشروع يعادل ٣٠٪ من مساحة الدلتا القديمة، لافتًا إلى أهمية الموقع الاستراتيجى للمشروع لقربه من الموانئ البرية والبحرية والجوية، مثل ميناء الإسكندرية ودمياط وسفنكس وبرج العرب، كما يرتبط بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى، مثل مدينة السادات والسادس من أكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما يمثل امتدادًا عمرانيًا جديدًا لمحافظات الدلتا.

وتابع أن الهدف من المشروع تدعيم ملف الأمن الغذائى وتخفيض فجوة الاستيراد مع توفير أنشطة مرتبطة بالزراعة، مثل الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى، وإقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعات التحويلية والتجارة والخدمات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مستقبل مصر فى «مستقبل مصر»

الأكثر قراءة

لينك موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2022 والخطوات

رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

موقع الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2022 بمحافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

إلى متى تستمر الحرب الروسية؟.. وبِمَ تنتهى؟

ماجد حبته

مستقبل مصر الزراعى

محمد المعموري

سياسة الاعتدال فى الوطن العربى

د. منى حلمى

لو كانت هى الأضعف لما حُوصرت بالأغلال

علي سعدة

هل انتهت أيام الكورونا؟

د.كريمة الحفناوى

جماعة الرواد وأمسية فى رحاب عاشق العلم والوطن

حسين دعسة

منظمة سياسية أوروبية.. لغايات مجتمع جيوسياسية أمني

خيري حسن

تعليق على ما حدث فى الغرفة «8» العشاء الأخير مع أمل دنقل

صور

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

جنازة سمير صبرى

وزير الشباب والرياضة يحضر مؤتمر إعلان انطلاق بطولة الجونة للاسكواش فى نسختها العاشرة

محطة تل أبيب

المزيد

العراق: وضع القدس والأراضى المحتلة يتطلب موقفًا عربيًا يؤسس لموقف دولى

الخارجية الفلسطينية تدين اقتحامات إسرائيل المتواصلة في محافظة جنين

مصدر عسكرى سورى: مقتل 3 أشخاص جراء قصف إسرائيلى استهدف جنوب دمشق