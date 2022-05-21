السبت 21 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة رئيس حى مصر القديمة وآخرين إلى 16 يوليو

محكمة
محكمة
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، محاكمة رئيس حي مصر القديمة السابق و8 آخرين، بتهمة الرشوة والتحصل على مبالغ مالية للإخلال بواجبات الوظيفة إلى 16 يوليو للحكم.

وكانت قد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على كل من رئيس حي مصر القديمة، وأحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي، عقب تقاضى المتهم الأول لمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من الثاني الذي جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي مقابل قيام رئيس الحي بالإخلال بواجبات وظيفته، وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي، وتوصلت تحريات الهيئة إلى اعتياده ذلك الإجراء مستغلا سلطات وظيفته، وعقب اتخاذ كل الإجراءات القانونية، ألقى القبض عليه متلبسًا بتقاضي المبلغ المالي من متعهد القمامة، وبعرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

وبعد انتهاء التحقيقات بالقضية أمرت النيابة العامة بإحالة رئيس حي مصر القديمة السابق و8 أشخاص آخرين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة ارتكاب جريمة الرشوة.

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لا للتصالح مع الفساد

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