السبت 21 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الإسماعيلية يعيد سيارة ملاكي بعد ساعات من سرقتها

ارشيفية
ارشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، في استعادة سيارة مسروقة بعد ساعات من سرقتها أسفل منزل مواطن بشارع صبري مبدي، بحى ثالث بمدينة الإسماعيلية، حيث نجحت جهود ضباط وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد البرماوي، في استعادة السيارة الملاكي المسروقة، بعد العثور عليها فى مدينة القنطرة غرب.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد أحمد الشناوي، مأمور قسم ثالث، يفيد بسرقة سيارة من أمام منزل مواطن بشارع صبري مبدي، بمنطقة الخامسة التابعة لقسم ثالث الإسماعيلية وتحرير صاحبها محضر بالواقعة.

وعلى الفور، أمر مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث، لسرعة الوصول إلى السيارة المسروقة، وتم تعقب خط سير السيارة، وفحص كل الكاميرات الموجودة بالمنطقة، واكتشف ضباط المباحث الجنائية خروج السيارة من مدينة الإسماعيلية إلى مدينة القنطرة غرب، ونجحوا فى التوصل إلى السيارة، وإعادتها إلى صاحبها، وتكثف المباحث الجنائية فى الإسماعيلية جهودها لكشف هوية التشكيل العصابى الذى أقدم على سرقة السيارة.

محافظة الإسماعيلية سيارة مسروقة أمن الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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