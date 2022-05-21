السبت 21 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة شاب غرق بترعة الإسماعيلية فى الخانكة

جثة
جثة
ads

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف ملابسات العثور على جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وتبين من الفحص أن المجنى عليه ألقى بنفسه بالمياه لمروره بحالة نفسية سيئة، جرى انتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن وجرى تشييع الجثمان بمقابر منطقة الجبل الأصفر.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى، بقيام شاب بإلقاء نفسه بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهرى بالتنسيق مع الأهالى، وتبين أنها لـ "ك م م"، 23 سنة، عامل بمخبز، وبسؤال شهود الواقعة ووالد المجنى عليه، أقروا بقيام المجنى عليه بإلقاء نفسه بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة المركز، حال تواجده طرف جده لوالدته، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

امن القليوبية جثة الإسماعيلية الخانكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

لينك موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين

رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2022 بمحافظة القاهرة

برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الخامس الابتدائى 2022 برقم الجلوس

رابط الحصول على نتيجة رابعة ابتدائي الترم الثاني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لو كانت هى الأضعف لما حُوصرت بالأغلال

علي سعدة

هل انتهت أيام الكورونا؟

د.كريمة الحفناوى

جماعة الرواد وأمسية فى رحاب عاشق العلم والوطن

حسين دعسة

منظمة سياسية أوروبية.. لغايات مجتمع جيوسياسية أمني

خيري حسن

تعليق على ما حدث فى الغرفة «8» العشاء الأخير مع أمل دنقل

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «٣»

سارة شريف

دائرة العنف

سمر عادل

ريان جديد اسمه «المستريح»

صور

جنازة سمير صبرى

وزير الشباب والرياضة يحضر مؤتمر إعلان انطلاق بطولة الجونة للاسكواش فى نسختها العاشرة

حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ70

محطة تل أبيب

المزيد

العراق: وضع القدس والأراضي المحتلة يتطلب موقفا عربيا يؤسس لموقف دولي

الخارجية الفلسطينية تدين اقتحامات إسرائيل المتواصلة في محافظة جنين

مصدر عسكرى سورى: مقتل 3 أشخاص جراء قصف إسرائيلى استهدف جنوب دمشق