يبحث الكثير من أولياء الأمور في الوقت الحالي عن موعد بدء تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية العام الدراسي الجاري، وذلك لتقديم الأوراق لأبنائهم الطلاب في المدارس الحكومية القريبة من مكان سكنهم.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير موعد بدء تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2022.

موعد بدء تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بدء تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2022، والذي يبدأ قبول الدفعة الجديدة من طلاب المرحلة الابتدائية في يونيو 2022 تمهيدًا لتسكينهم بالمدارس قبل بداية العام الدراسي الذي من المقرر أن ينطلق في سبتمبر المقبل.

وتعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا العام على نظام إلكتروني جديد في التقديم واستقبال طلبات قبول الطلاب في المدارس للعام الدراسي الجديد 2022، ويقدم ولي أمر الطالب طلب الالتحاق ويسجل رغبات بأسماء المدارس سواء كانت القريبة منه أو مناسبة لقدرته المادية إذ كانت المدرسة من المدارس الخاصة واللغات.

وقد أعلنت الوزارة أن التقديم سيبدأ في الفترة من 1 يونيو 2022 وحتى 30 من الشهر نفسه بحيث لا يقل عمر الطالب عن 6 سنوات.

شروط التقديم في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2022

1- يجب ألا يقل سن الطالب المتقدم للمدرسة عن 6 سنوات ويجب ألا يزيد سنه عن 9 سنوات.

2- يجب على ولي الأمر كتابة الرغبات بطريقة صحيحة في جميع الإدارات التعليمية الأقرب لسكنه، وذلك حتى تكون أول رغبة في المربع السكني له وفق عنوان ولي أمر الطالب طبقاً لبطاقة الرقم القومي.

3- يتم تقديم المدارس الحكومية 2021-2022 من هنـــا.

4- ضرورة كتابة بيانات الطالب وولي الأمر بشكل صحيح.

5- ستعلن نتيجة التقديم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم يقوم الطالب بتسليم الملف ورقياً في المدرسة.



الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2022

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لإتاحة وقت كاف لأولياء الأمور لتجهيزها وهي:

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة عدد 6 صور شخصية للطالب. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر. دمغات التأمين الصحي. طابع مهن تعليمية وتنمية موارد وتمويل مشروعات. إيصال كهرباء أو ماء أو غاز. ملف به أوراق التقديم من المكتبة. صورة من التقديم على الإنترنت بها ثلاث رغبات لثلاث مدارس أولهم المدرسة التي ترغب التقديم فيها في المقام الأول.

ومن المفترض أن يتلقى أولياء الأمورموافقة مبدئية عبر هواتفهم عن القبول من عدمه، وإن لم يتلقوا عليهم الاستفسار من خلال الموقع في وقت لاحق.