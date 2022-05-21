موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الخامس الابتدائى 2022 برقم الجلوس

يستطيع أولياء الأمور طلاب 5 ابتدائي الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 برقم الجلوس الترم الثاني من العام الدراسي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات من خلال الرابط الذي سيتم ذكره فيما بعد.

5 ابتدائي| نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022

وننشر لكم كيفية الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 برقم الجلوس الترم الثاني، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وموعد ظهورها بجميع المحافظات والمدارس.



وعلى طلاب الصف الخامس الابتدائي 2022 الراغبين في معرفة نتيجة خامسة ابتدائي 2022 برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني، التوجه إلى مدارسهم والاطلاع على كشوف النتائج التي تعرض الاسم بالكامل، رقم الجلوس ودرجات جمع المواد، وذلك بالنسبة لكل المحافظات.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022

وأما عن طلاب المحافظات المختلفة الذين أدوا امتحانات الترم الثاني ويبحثون عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالاسم فقط وكذلك برقم الجلوس أو بكلاهما معًا أو حتى بالرقم القومي فهذه الكيفية غير متاحة سوى لطلاب مدارس القاهرة فقط عبر موقع نتائج التعليم الأساسي.



ويمكن لهؤلاء التلاميذ الدخول على لينك نتيجة 5 ابتدائي 2022 والاستعلام عن النتيجة باتباع الآتي:

الدخول على رابط بوابة القاهرة الإلكترونية من هنا eduserv.cairo.gov.eg .

. اختيار نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.

اختر المرحلة الدراسية.

اختر الصف الدراسي.

اختر العام الدراسي.

اختر الفصل الدراسي.

اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

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نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

ولكي يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022 الترم الثاني، فقط يمكنكم الحصول عليها أيضًا عن طريق الكشوف المدرسية وليس المواقع الإلكترونية.



موعد ظهور نتيجة خامسة ابتدائي 2022

وكشفت الوزارة عن موعد ظهور نتيجة خامسة ابتدائي 2022 بالاسم فقط، برقم الجلوس، بالرقم القومي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات، المراجعة، رصد الدرجات وإعداد الكشوف.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة 5 ابتدائي 2022 ترم ثاني في الثلث الأخير من شهر مايو الجاري، أي بداية من يوم 20 في الشهر.

توزيع درجات الصف الخامس الابتدائي 2022 الترم الثاني

وأما عن توزيع درجات نتيجة خامسة ابتدائي 2022 الترم الثاني فستكون بالألوان وليس بالدرجات، وتعلن في الكشوف المدرسية على مستوى الإدارات التعليمية وليس المحافظات، إلا في تلك التي خصصت مواقع إلكترونية لإعلانها.