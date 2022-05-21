السبت 21 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الخامس الابتدائى 2022 برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ads

يستطيع أولياء الأمور طلاب 5 ابتدائي الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 برقم الجلوس الترم الثاني من العام الدراسي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات من خلال الرابط الذي سيتم ذكره فيما بعد.

 

5 ابتدائي| نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022

وننشر لكم كيفية الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 برقم الجلوس الترم الثاني، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وموعد ظهورها بجميع المحافظات والمدارس.


وعلى طلاب الصف الخامس الابتدائي 2022 الراغبين في معرفة نتيجة  خامسة ابتدائي 2022 برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني، التوجه إلى مدارسهم والاطلاع على كشوف النتائج التي تعرض الاسم بالكامل، رقم الجلوس ودرجات جمع المواد، وذلك بالنسبة لكل المحافظات.

txt

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات للترم الثاني 2022

txt

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس للترم الثاني

 

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022

وأما عن طلاب المحافظات المختلفة الذين أدوا امتحانات الترم الثاني ويبحثون عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالاسم فقط وكذلك برقم الجلوس أو بكلاهما معًا أو حتى بالرقم القومي فهذه الكيفية غير متاحة سوى لطلاب مدارس القاهرة فقط عبر موقع نتائج التعليم الأساسي.


ويمكن لهؤلاء التلاميذ الدخول على لينك نتيجة 5 ابتدائي 2022 والاستعلام عن النتيجة باتباع الآتي:

  • الدخول على رابط بوابة القاهرة الإلكترونية من هنا eduserv.cairo.gov.eg.
  • اختيار نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.
  • اختر المرحلة الدراسية.
  • اختر الصف الدراسي.
  • اختر العام الدراسي.
  • اختر الفصل الدراسي.
  • اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

=

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

ولكي يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022 الترم الثاني، فقط يمكنكم الحصول عليها أيضًا عن طريق الكشوف المدرسية وليس المواقع الإلكترونية.

موعد ظهور نتيجة خامسة ابتدائي 2022

وكشفت الوزارة عن موعد ظهور نتيجة خامسة ابتدائي 2022 بالاسم فقط، برقم الجلوس، بالرقم القومي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات، المراجعة، رصد الدرجات وإعداد الكشوف.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة 5 ابتدائي 2022 ترم ثاني في الثلث الأخير من شهر مايو الجاري، أي بداية من يوم 20 في الشهر.

توزيع درجات الصف الخامس الابتدائي 2022 الترم الثاني

وأما عن توزيع درجات نتيجة خامسة ابتدائي 2022 الترم الثاني فستكون بالألوان وليس بالدرجات، وتعلن في الكشوف المدرسية على مستوى الإدارات التعليمية وليس المحافظات، إلا في تلك التي خصصت مواقع إلكترونية لإعلانها.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2022 نتيجة خامسة ابتدائي 2022 بوابة القاهرة الإلكترونية 5 إبتدائي موقع وزاره التربيه والتعليم نتائج الامتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين مجانا

لينك موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2022 بمحافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس للترم الثاني

رابط الحصول على نتيجة رابعة ابتدائي الترم الثاني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منظمة سياسية أوروبية.. لغايات مجتمع جيوسياسية أمني

خيري حسن

تعليق على ما حدث فى الغرفة «8» العشاء الأخير مع أمل دنقل

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «٣»

سارة شريف

دائرة العنف

سمر عادل

ريان جديد اسمه «المستريح»

د. بهي الدين مرسي

الاسم واللقب والكنية

ماجد حبته

إفريقيا تريد حياة كريمة

بسنت حسن

الترحم والأوغاد.. على الوسطاء أن يمتنعوا

صور

حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ70

محطات في حياة الفنان سمير صبري

مباراة تعادل الأهلى والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين فى نابلس ورام الله

الاحتلال الإسرائيلى يجتاح قرى وبلدات فى جنين ويعتقل أسيرًا محررًا

إسرائيل تسجل أول إصابة بمرض جدرى القرود