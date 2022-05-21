يبحث الكثير من المواطنين خلال تلك الفترة عن رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم، وذلك للمواطنين الذين رُفضوا من برنامج الدعم النقدي المشروط.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم.

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

اختيار برنامج “تكافل وكرامة”.

النقر على "الاستعلام عن نتيجتك".

يكتب المواطن الراغب في الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة، الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك.

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الضغط على تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة.

يسجل المواطن القائم بالشكوى الرقم القومي له.

يتمّ الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

إجراءات التقديم لبرنامج تكافل وكرامة

- بطاقة الرقم القومى سارية وتكون على العنوان الحالى.

- قسيمة الزواج أو الطلاق.

- شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- إقرار الوصاية للأيتام.

- شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

- شهادة الميلاد مميكنة (شهادة كمبيوتر) لجميع أفراد الأسرة أقل من 18 سنة

- صورة بطاقة التموين المميكنة (إن وجدت) بإسم الزوج أو الزوجة مسجل عليها اسم مكتب التموين.

قد يهمك أيضًا: تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة

شروط الحصول على تكافل وكرامة

- ألا يكون الفرد يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

موانع صرف تكافل وكرامة