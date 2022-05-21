السبت 21 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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يبحث الكثير من المواطنين خلال تلك الفترة عن رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم، وذلك للمواطنين الذين رُفضوا من برنامج الدعم النقدي المشروط.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم.

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

 الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

  • اختيار برنامج “تكافل وكرامة”.
  • النقر على "الاستعلام عن نتيجتك".
  • يكتب المواطن الراغب في الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة، الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك.
  • كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
  • الضغط على تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة.
  • يسجل المواطن القائم بالشكوى الرقم القومي له.
  • يتمّ الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

بوابة الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 ومستندات وشروط صرف المعاش

لينك موقع دعم مصر الرسمى لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين

إجراءات التقديم لبرنامج تكافل وكرامة

- بطاقة الرقم القومى سارية وتكون على العنوان الحالى.

-  قسيمة الزواج أو الطلاق.

-  شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

-  إقرار الوصاية للأيتام.

-  شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

- شهادة الميلاد مميكنة (شهادة كمبيوتر) لجميع أفراد الأسرة أقل من 18 سنة 

- صورة بطاقة التموين المميكنة (إن وجدت) بإسم الزوج أو الزوجة مسجل عليها اسم مكتب التموين.

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شروط الحصول على تكافل وكرامة

- ألا يكون الفرد يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

موانع صرف تكافل وكرامة

  1. ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر).
  2. ايجار أرض زراعية (فدان فأكثر).
  3. ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.
  4. ملكية محل تجاري أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة).
  5. ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر).
  6. ملكية سيارات أو جرارات أو «توك توك» أو أي مركبة.
  7. تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريا.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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