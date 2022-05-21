السبت 21 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس زوج عشرينى أشعل النيران بتوكتوك ابنة زوجته فى سوهاج

حبس متهم
حبس متهم
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أمرت نيابة قسم ثانى سوهاج، بحبس عامل في منتصف العشرينيات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإشعاله النيران في توكتوك مِلك ابنة زوجته، ربة منزل ثلاثينية، لوجود خلافات عائلية قائمة فيما بينهما، دائرة القسم بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده نشوب حريق بدراجة نارية "توكتوك"، دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بدراجة نارية "توكتوك"، متوقفه على جانب الطريق مِلك المدعوة أمل. م. ح - 33 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية، وبسؤالها اتهمت المدعو عبد السلام. ذ. ع- 25 سنة- سائق- ويقيم بندر أخميم- زوج والدة المبلغة، بإشعال النيران بالتوكتوك ملكها؛ بسبب خلافات عائلية قائمة فيما بينهما.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات بشرية.

وبتقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حبس عامل توكتوك محافظة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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