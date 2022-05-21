عرض المتهم بقتل صاحب محل هواتف محمولة بعين شمس على الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق بعين شمس، عرض المتهم بقتل شاب صاحب محل هواتف محمولة، بمنطقة عين شمس، على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات والمواد الكحولية، وبيان إذا ما كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، كما قررت جهات التحقيق، عرض الأداة المستخدمة في الواقعة على الطب الشرعي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي رئيس مباحث قسم عين شمس إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب مقتول داخل محل بأحد شوارع منطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لموقع الحادث، وعثر على جثة شاب مقتول طعنا بمطواة داخل محل لبيع الهواتف المحمولة.

وفرغ رجال المباحث كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على مُلابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.