مصرع طالبة سقط عليها لوح خشبي أمام منزلها في المنوفية

شهدت قرية كفر الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرع طالبة سقط عليها لوح خشبي أمام منزلها أثناء جلوسها، وعلى الفور تم نقلها لمستشفى الباجور النموذجي لمحاولة تقديم الخدمات الطبية اللازمة، وإنقاذ حياتها لكنها توفيت متأثرة بإصابتها.

كانت البداية تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد استقبال بلاغ من المستشفى النموذجي وصول طالبة مصابة بكسر في الجمجمة، وتوفيت على إثر إصابتها، وعلى الفور تم الانتقال إلى المستشفى لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وسؤال أسرتها.