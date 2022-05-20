السبت 21 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة بائع لقى مصرعه صعقا بالكهرباء فى قنا

جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة بقنا، بدفن جثة بائع أسطوانات بوتاجاز لقي مصرعه، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بصعق كهربائي أثناء تناوله المياه، من كولدير مياه بمركز قوص جنوبي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بمصرع كريم محمد، 19 عاما، بائع أسطوانات بوتاجاز، مقيم مدينة قوص، صعقا بالكهرباء أثناء تناوله المياه، من كولدير مياه بمركز قوص.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لتتولى التحقيقات.

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وائل لطفي

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