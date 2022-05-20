الجمعة 20 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز تاجر ضبط بحوزته 3 أطنان زيت مجهول المصدر قبل بيعه فى القاهرة

زيت
زيت
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قررت نيابة عين شمس، حجز تاجر 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 3 أطنان من زيت الطعام مجهولة المصدر.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (المدير المسئول عن محل لبيع السلع الغذائية - بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة)، لحيازته كميات كبيرة من (زيت الطعام بلغت 3 طن،جميعها بدون مستندات "مجهولة المصدر"  بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق  لتحقيق أرباح غير مشروعة  فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية لاسيما جرائم الغش التجارى ومراقبة أسواق التصنيع والتداول.

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وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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