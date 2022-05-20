الجمعة 20 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف يمكن اختيار فستان سواريه مناسب لأفراح الصيف؟ (صور)

فستان السهرة المناسب
فستان السهرة المناسب
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مع دخولنا فصل الصيف وزيادة مناسبات الأفراح والخطوبات وغيرهما، نحتار في اختيار فستان السهرة المناسب لكافة هذه الأمور، وخلال هذه السطور نوضح كيف يمكن اختيار فستان سهرة مناسب لنا.

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فستان السهرة المناسب

ابتعدى عن الموضة لمجرد مواكبة التريند

قال أحمد العجمي، مصمم الأزياء، إنه من الأفضل الابتعاد عن الموضة لمجرد أنها «تريند»، فلا بد من الاقتناع بمناسبة هذا التصميم لك، ومن الأفضل أن يتم قياس الفستان أكثر من مرة حتى نبتعد عن ارتداء الفساتين غير المناسبة وفي النهاية نجد المظهر النهائي غير جيد.

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فستان السهرة المناسب

الاطلاع على «إنستجرام» وعارضات الأزياء 

وأضاف «العجمي» أن للسوشيال ميديا جانبا إيجابيا وهو الاطلاع بكل سهولة على كافة التصميمات المختلفة للفساتين، ويمكن الاستعانة بهذه التصميمات والأفكار في اختيار ما يناسب منها لكِ.

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فستان السهرة المناسب

اختيار القصة المناسبة 

من أفضل قصات الفساتين السواريه هي التي تلتف على الخصر، ولا بد من تحديد الديفو، أي العيب الخاص في الجسم ومعرفته، ومنها نحدد كيف يمكن ارتداء الفستان بشكله الصحيح.

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فستان السهرة المناسب

تحديد ميزانية الفستان

لا بد من تحديد الميزانية المناسبة للفستان كي لا يتم اختيار فستان غير مناسب من الناحية المادية، ولكي يتم اختيار أماكن الشراء أيضًا، والبحث عن الفستان، ولا يتم إضاعة الوقت.

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فستان السهرة المناسب

اكسسوارات الفستان 

لا بد من الوضع في الاعتبار اكسسوارات الفستان، وفي حالة كونه بسيطا يستدعى إضافة السلسلة الكبيرة على سبيل المثال، أما لو كان فستانا منقوشا ويحمل المزيد من التفاصيل فلا داعي لمثل هذه الأمور، ولا بد من تطبيق شعار البساطة في الإطلالة.

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فستان السهرة المناسب

اختيار وقت للشراء

اختيار وقت للشراء مناسب لك عن طريق إعطاء فرصة من الوقت كافية لاختيار فستان مناسب من حيث القصة واللون.

ابتعدى عن الأونلاين

لا بد من الابتعاد عن الأونلاين في شراء الفساتين حتى لا تنصدمي من النتيجة، فعليكِ اختيار الفستان بنفسك وقياسه والتأكيد على مناسبته لكِ، واختيار الحذاء والحقيبة المناسبة معه.

فصل الصيف زيادة المناسبات الأفراح فستان السهرة المناسب اختيار فستان السهرة المناسب مواكبة التريند اختيار القصة المناسبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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