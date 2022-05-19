الجمعة 20 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثانى

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية
ads

يبحث طلاب المعاهد الأزهرية وأولياء الأمور في الوقت الراهن عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني، بالتزامن مع اقتراب الامتحانات التي ستبدأ في نهاية الشهر الجاري، وبحسب الجدول الذي نشرته الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، تقرر أن تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري في الترم الثاني خلال الفترة من الأربعاء 25 مايو، وحتى الأربعاء 1 يونيو.

ويعد موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني من الكلمات الأكثر بحثًا على محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل" والتى يبحث عنها طلاب الشهادة الثانوية في الفترة الحالية، من أجل ترتيب الوقت المتبقي في العام الدراسي حتى بدء الامتحانات ما بين المذاكرة والدروس الخصوصية التى يزداد عليها الطلب في الفترة الحالية من أجل التحصيل العلمي المتميز.

وترصد “الدستور” لقرائها من الطلاب وأولياء الأمور من خلال ذلك التقرير موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني.

اجتماع أممى يناقش قضيتى التغير المناخى والسلامة المرورية بمشاركة مصرية

وكيل أزهر السويس يتابع لجان النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

«خريجي الأزهر»: علينا أن نتحد جميعا ضد وباء التكفير والتشدد والتطرف

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق «أسيوط ـ القاهرة» الغربى

 

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني

 

أيام الامتحانالمادةزمن الإجابةمن إلى
الأربعاء 25 مايو

الفقه

اللغة العربية 

(ورقة أولى النحو والصرف)

ساعتين

ساعتين

9

11.30

11

1.30

الخميس 26 مايو

القرآن الكريم وتجويده

الثقافة الإسلامية

ساعتين

ساعتين

9

11.30

11

1.30

السبت 28 مايو

اللغة العربية 

(ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة)

الهندسة

ساعتين ونصف

 

ساعتين

9

 

12

11.30

 

2

الأحد 29 مايو

أصول الدين (التوحيد والسيرة)

الدراسات الاجتماعية

ساعتين

ساعتين

9

11.30

11

1.30

الإثنين 30 مايو

أصول الدين (التفسير والحديث)

العلوم

ساعتين

ساعتين

9

11.30

11

1.30

الثلاثاء 31 مايو

اللغة الأجنبية

التربية الفنية

ساعتين ونصف

ساعة ونصف

9

12

11.30

1.30

الأربعاء 1 يونيوالجبر ساعتان911

قد يهمك أيضًا: %99.98 من طلاب «تانية ثانوى» يمتحنون «الجبر» إلكترونيًا

وتضمن جدول موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني عدة ملاحظات 

التلاميذ المبصرون يتم امتحانهم شفويًا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص.

يمتحن التلاميذ المكفوفون شفويًا في جميع المواد المقررة عليهم.

امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، ويمتحن فيه الطلاب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الاعدادية الأزهرية الصف الثالث الإعدادي الأزهري الشهادة الاعدادية الازهرية

مواد متعلقة

سفير مصر بأوتاوا يبحث فرص التعاون فى مجال الأمن الغذائى مع كندا

الولايات المتحدة.. ارتفاع أعداد الأسرّة لمرضى كورونا بالمستشفيات إلى 24 ألفًا و958

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين مجانا

موعد إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 19- 5- 2022

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس للترم الثاني

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2022 ومؤشرات النجاح

بالخطوات.. نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2022 برقم الجلوس والاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

لبنان: بدايات التغيير

ماجد حبته

رئيسة وزراء فرنسا المؤقتة

محمد عبدالعزيز

أغنى أغنياء العرب

الحسين عبدالرازق

ممشى أهل مصر!

حسين دعسة

تفكيك قبة الصخرة!

د هند جاد

41 أول صفحة على الشمال: فصل المستريح

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

خالد عكاشة

ملامح التطرف العنيف فى الشوارع الأمريكية

صور

مباراة تعادل الأهلى والبنك الأهلى

بدر بانون يحضر مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

عضوة كنيست عربية تنشق عن حكومة الاحتلال بسبب شيرين أبو عاقلة

"فرقة النور".. أوركسترا إسرائيلية تغني كلاسيكيات عربية: حلمنا يتحقق

رويترز: انطلاق صافرات الإنذار إثر هجوم صاروخى فى إسرائيل