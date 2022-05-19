موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثانى

يبحث طلاب المعاهد الأزهرية وأولياء الأمور في الوقت الراهن عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني، بالتزامن مع اقتراب الامتحانات التي ستبدأ في نهاية الشهر الجاري، وبحسب الجدول الذي نشرته الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، تقرر أن تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري في الترم الثاني خلال الفترة من الأربعاء 25 مايو، وحتى الأربعاء 1 يونيو.

ويعد موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني من الكلمات الأكثر بحثًا على محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل" والتى يبحث عنها طلاب الشهادة الثانوية في الفترة الحالية، من أجل ترتيب الوقت المتبقي في العام الدراسي حتى بدء الامتحانات ما بين المذاكرة والدروس الخصوصية التى يزداد عليها الطلب في الفترة الحالية من أجل التحصيل العلمي المتميز.

وترصد “الدستور” لقرائها من الطلاب وأولياء الأمور من خلال ذلك التقرير موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني

أيام الامتحان المادة زمن الإجابة من إلى الأربعاء 25 مايو الفقه اللغة العربية (ورقة أولى النحو والصرف) ساعتين ساعتين 9 11.30 11 1.30 الخميس 26 مايو القرآن الكريم وتجويده الثقافة الإسلامية ساعتين ساعتين 9 11.30 11 1.30 السبت 28 مايو اللغة العربية (ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة) الهندسة ساعتين ونصف ساعتين 9 12 11.30 2 الأحد 29 مايو أصول الدين (التوحيد والسيرة) الدراسات الاجتماعية ساعتين ساعتين 9 11.30 11 1.30 الإثنين 30 مايو أصول الدين (التفسير والحديث) العلوم ساعتين ساعتين 9 11.30 11 1.30 الثلاثاء 31 مايو اللغة الأجنبية التربية الفنية ساعتين ونصف ساعة ونصف 9 12 11.30 1.30 الأربعاء 1 يونيو الجبر ساعتان 9 11

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وتضمن جدول موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني عدة ملاحظات

التلاميذ المبصرون يتم امتحانهم شفويًا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص.

يمتحن التلاميذ المكفوفون شفويًا في جميع المواد المقررة عليهم.

امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، ويمتحن فيه الطلاب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.