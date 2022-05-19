الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجلين خطر لاتهامهما بحيازة 72 طربة حشيش فى المنيا

حشيش
حشيش
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قررت جهات التحقيق حبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة 72 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائهما بمحافظة المنيا.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عنصرين إجراميين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن المنيا، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال ركوبهما دراجتين ناريتين بدون لوحات بدائرة المركز، وبحوزتهما (72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7٫200 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، و  تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

جهات التحقيق حبس مسجلين خطر 72 طربة حشيش المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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