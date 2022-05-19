الجمعة 20 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط موقع بوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022

بوابة مصر الرقمية
بوابة مصر الرقمية
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يبحث المواطنون خلال تلك الفترة عن رابط موقع بوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022، بعد أن ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الحالية عن طريقة تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022، على محرك البحث العالمي "جوجل".

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير رابط موقع بوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022.

رابط موقع بوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022

يتوافد المواطنون في التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 2022، لتجنب إيقاف لبطاقة التموين.

ومنحت وزارة التموين مهلة لأصحاب بطاقة التموين وبلغت المدة 14 يومًا وستنتهي يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022.

  • التسجيل بموقع بوابة مصر الرقمية من الرابط التالي (من هنا)
  • تسجيل رقم الهاتف المحمول لبطاقة التموين 2022 من خلال تنشيط البطاقة التموينية.
  • إدخال رقم الهاتف الخاص برب الأسرة.
  • اختيار "خدمات تموينية" للمواطنين، ثم سيتم تفعيل البطاقة.
  • استلام الرقم السري الخاص بالشخص.
  • يطلب الموقع الرسمي لوزارة التموين الرقم المدون على البطاقة المكون من 12 رقم مسجل بالبطاقة.
  • إدخال باقي البيانات المطلوبة.
  • يتم استلام الرسالة النصية برقم الهاتف الذي قد تم تسجيله.

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طريقة التعرف على رصيد السلع التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية 

  1. الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من هنا.
  2. اضغط على زر التموين.
  3. الضغط على خدمة استعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين 2022 وصرف البطاقة.
  4. في حال التسجيل الخاص بالحساب يتم من خلال رقم الهاتف وكلمة المرور أثناء إنشاء الحساب.
  5. الضغط على كلمة بدء الخدمة.
  6. يتم التعرف على بيانات البطاقة التموينية من خلال ظهورها على الشاشة
  7. النقر على مربع أوافق على الشروط والأحكام، ثم اختيار التالي.
  8. سيظهر بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

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خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية

  • يجب القيام بفتح بوابة مصر الرقمية من هنا
  • اختار من الواجهة الرئيسية كلمة خدمة التموين
  • الضغط على كلمة تفعيل بطاقة التموين
  • فتح نافذة جديدة لإضافة رقم الهاتف
بوابة مصر الرقمية بطاقة التموين تسجيل رقم التليفون التموين السلع التموينية تحديث بيانات بطاقة التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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