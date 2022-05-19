الجمعة 20 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسباب رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة 2%

البنك المركزي
البنك المركزي
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يتساءل الكثير من المواطنين عن أسباب رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2%، عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي اليوم الخميس 19 مايو 2022.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير أسباب رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2%.

أسباب رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2%

يلجأ البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة لعدة أسباب منها: 

  1. معدلات التضخم العالمية المرتفعة.
  2. الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق، وذلك بعد أن سجل معدل التضخم 14.9% في شهر أبريل 2022.
  3. اتسام النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
  4. ما نتج عن العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية عالميًا مثل البترول والقمح.
  5. يدفع رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري إلى توجه المستثمرين نحو السندات وأذون الخزانة والعزوف عن الأسهم.

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تفاصيل اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري

بحثت لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، آليات مواجهة الارتفاع في معدلات التضخم العالمية.

وقرر على أساسها رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة، وقد أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الإقراض إلى 12.25% من 10.25%، وارتفاع سعر الفائدة على الإيداع إلى 11.25% من 9.25%.

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قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة

ورفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع مفاجئ في 21 مارس الماضي، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرا تقريبا. ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في مارس 2022 عزز الإيرادات الدولارية بنحو 30%.

أسعار الفائدة على الشهادات في البنوك المصرية اليوم 

والتزمت العديد من البنوك المصرية بعدم رفع الفائدة على شهادات الادخار سوى بنك HSBC الذي رفع نسبة الفائدة على الشهادة الثلاثية 3.5% الشهر الماضي، وأبوظبي التجاري الذي قرر طرح شهادة ثلاثية لأول مرة منذ سنوات لإتاحة عائد مجزٍ لعملائه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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