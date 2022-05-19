يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد عمل لجان الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية 2022، لمعرفة الإجابة عن فتاوى محددة لما يشغل أذهان المواطنين حول كل ما يخص الدين الإسلامي والفقه، وحددت دار الإفتاء مواعيد عمل لجان الفتوى الشفوية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الموقع الإلكترونى الخاص بها.

ويستعرض "الدستور" لقراءه من خلال ذلك التقرير مواعيد عمل لجان الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية 2022.

مواعيد عمل لجان الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية 2022

وتستقبل دار الإفتاء المصرية يوميًّا نحو 4000 فتوى، تعالج مناحي الحياة وتجيب عن تساؤلات المسلمين في كل مكان.

ويمكن لطالبي الفتاوى إرسال السؤال والحصول على إجابته خلال خطوات بسيطة:

اكتب الموضوع الذي يخص الفتوى مثل: (حج، صلاة، طلاق، ميراث،...). كتابة بريدك الالكتروني إن وجد. طرح السؤال بوضوح، على أن يكون سؤالًا واحدًا . اضغط على زر الإرسال ثم احتفظ بالرقم الذي يظهر أمامك.

كما يمكن الحصول على الإجابة من خلال عدة طرق مختلفة مثل:

الدخول على صفحة الاستعلام عن فتوى (من هنا) استخدام الرقم الذي احتفظت به سابقا في الاستعلام عن سؤالك. تفقد البريد الالكتروني لوجود رساله به تحتوي على إجابة سؤالك.

الفتوى الهاتفية المباشرة دار الإفتاء

- من داخل مصر يتم الاتصال برقم: (107).

- خارج مصر من رقم: 25970400(00202) إلى رقم 25970430(00202).

- خدمة فتاوى فرع إسكندرية من خلال (035716387) وذلك في مواعيد العمل الرسمية.

- خدمة فتاوى فرع أسيوط من خلال رقم (0882144400) و(0882144488) وذلك في مواعيد العمل الرسمية. تليفاكس: 0882144488

ويمكن إرسال السؤال من خلال التطبيق الخاص بدار الإفتاء المصرية، ورابط تنزيل التطبيق للآيفون من هنا

ورابط التنزيل للأندرويد من هنا

الفتاوى المكتوبة دار الإفتاء

يتم التواصل مع الإدارة العامة للفتوى المكتوبة عن طريق العديد من الطرق الميسرة وهي كالتالي:

- الحضور إلى أحد مقرات دار الإفتاء المصرية (القاهرة - الإسكندرية - أسيوط).

- يتم طرح السؤال أمام أحد السادة أمناء الفتوى بالإدارة العامة للفتوى الشفوية.

- في حالة طلب فتوى مكتوبة يتم الإحالة إلى الإدارة العامة للفتوى المكتوبة.

- يقوم السائل بتحرير طلب الفتوى بخط يده يتضمن موضوع السؤال.

الفتاوى الشفوية

تتطلب حضور السائل شخصيًّا إلى أحد مقرات دار الإفتاء المصرية في أي من المحافظات ويجلس السائل مع أحد أمناء الفتوى في مكتبه، والذي يقوم بتسجيل بيانات المستفتي وسؤاله، ثم يقوم بالإجابة السائل، ويتم تسجيل السؤال والإجابة الخاصة بالسائل.

عناوين فروع مقرات دار الإفتاء المصرية بالمحافظات