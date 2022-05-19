وزير العدل يصدر قرارات بتشغيل 20 سيارة توثيق متنقلة تابعة للشهر العقارى

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، 20 قرارا وزاريا بشأن إنشاء فروع جديدة؛ للتوثيق باسم سيارة التوثيق المتنقل، والتي تتبع مكاتب التوثيق المركزي، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة.

وكان وزارة العدل أطلقت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في 18 نوفمبر من العام الماضي أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاماً جماهيرياً، بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية؛ للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.

كما تم إطلاق خدمة سيارات التوثيق المتنقل ببعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية، وكذلك تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، كما يمكن دفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية.

وتقدم سيارة الشهر العقاري المتنقلة العديد من خدمات التوثيق التي يحتاجها الجمهور، والتي لا تتعدى تكلفة الانتقال إلى صاحب الشأن 500 جنيه، لتيسير على جميع المواطنين ورواد الشهر العقارى، والتي يمكن طلبها من خلال الاتصال على رقم الهاتف (01555559875) لحجز موعد.