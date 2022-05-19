الخميس 19 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد والتحضيرات الأخيرة قبل طرحه

رامي
رامي
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انتهى الفنان رامي جمال من تنفيذ ألبومه الجديد، والمنتظر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلمت «الدستور»، أن رامي يمكث في الاستديو الخاص به هذه الفترة لعدد ساعات طويلة بمنطقة مصر الجديدة، إذ يسعى للاستقرار على الأغاني المنتظر تقديمها على طريقة الفيديو كليب مع الاستقرار على شكل بوسترات الألبوم.

وكان قد نشر رامي صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، وعلق عليها قائلًا: «خلصت تنفيذ ألبومي فاضل وضع صوتي على 3 أغاني، ويتم تسليمه لشركتنا الغالية وبعدها تحديد خطة النزول».

أغنيات ألبوم «ولسة» لرامي جمال

"مش حابب" وهي من ألحانه ومن كلمات محمد أبو نعمة، وتوزيع موسيقى وميكساج وماستر كريم عبد الوهاب، وإنتاج "نجوم ريكوردز".

"الجو جامد" وهي من كلمات  إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما ومن إنتاج "نجوم ريكوردز".

"في غمضة عين"، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإنتاج "نجوم ريكوردز"

"لسه الكلام زعلان" من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع أحمد إبراهيم.

"خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

"كنا ممكن نتفق" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.

"قلة الإحساس" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

“دقيقة واحدة” من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساج وماستر وسام عبد المنعم.

"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي.

"ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

قبل عدة شهر موسى تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد الرسم ألبوم رامي جمال الجديد عبد الوهاب الجدى

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