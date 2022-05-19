الخميس 19 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 9 قطع سلاح ناري وأبيض و20 تاجر مخدرات بالقليوبية

سلاح ناري
سلاح ناري
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شنت مديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة؛ لضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار المخدرات، أسفرت عن ضبط 9 قطع سلاح ناري وأبيض، و20 تاجر مخدرات، لعدد 10 منهم معلومات جنائية.

تلقت مديرية امن القليوبية القليوبية، إخطارًا من مدير مكتب المخدرات بالمديرية، يفيد قيام حملة أمنية مكبرة؛ لاستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية، والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت عن ضبط 9 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 17  قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 20متهمًا، لـ 10 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ  7186 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

امن القليوبية الخارجين على القانون ائزى الاسلحة ا

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وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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