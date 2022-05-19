العثور على جثة «مُسن» بالشارع في حي السيدة زينب

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة مسن، في أحد الشوارع، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدم، وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت جهات التحقيق استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا؛ لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

كانت البداية بتلقي مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة مسن في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن، في العقد السابع من العمر، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، وبالتفتيش عُثر على بطاقة رقم قومي للمتوفى، وتبين أنه يدعى «حسين. أ»، 70 عامًا، ورجحت التحريات بعدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.