الأربعاء 18 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

زوج يتهم زوجته بالزنا بعد ضبط شاب عاريًا داخل دولاب غرفة نومه بالقاهرة

حبس
حبس
ads

ألقت مباحث قسم شرطة 15 مايو، القبض على سيدة بتهمة الزنا، بعدما ضبطها زوجها مع شاب حال عودته من العمل، وتمكن العشيق من الهرب بعدما قفز من شرفة الشقة من الطابق الثالث.

ورد بلاغ من أحد المواطنين لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفاده اكتشافه حال عودته من المنزل، رجلا غريبا مختبئا داخل الدولاب في غرفة نومه وعاريا، وعقب مطاردته تمكن من الهروب والقفز من الطابق الثالث.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتحفظت قوات الأمن على الزوجة المتهمة، واتهمها زوجها بالزنا في محضر رسمي.

وتكثف مباحث قسم شرطة 15 مايو من جهودها لضبط المتهم الثاني.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

مواطنين اتهم الدول 15 مايو المتهم العشيق جهود زوج القبض على نيابة متهمة دول من المنزل الزوج الأم رجل

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

دعم مصر الرسمي.. تحديث بيانات بطاقة التموين ٢٠٢٢ و تسجيل رقم الهاتف

كيفية تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين (صور)

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تفكيك قبة الصخرة!

د هند جاد

41 أول صفحة على الشمال: فصل المستريح

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

خالد عكاشة

ملامح التطرف العنيف فى الشوارع الأمريكية

ماجد حبته

مهرجان كان.. الذى كان!

جلال حمام

فريدمان يحذر من وقوع واشنطن فى حب أوكرانيا

د. القس صفوت البياضى

معالم تاريخية مصرية وضرورة إعلامها

مدحت بشاى

فى وداع «صلاح منتصر»

صور

مباراة تعادل الأهلى والبنك الأهلى

بدر بانون يحضر مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الاحتلال» يقتحم جامعة فلسطينية ويطلق الرصاص على مدرسة بالضفة الغربية

فلسطين تحذر من اقتحامات الاحتلال المستمرة وأثارها على السلام بالمنطقة