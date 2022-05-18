زوج يتهم زوجته بالزنا بعد ضبط شاب عاريًا داخل دولاب غرفة نومه بالقاهرة

ألقت مباحث قسم شرطة 15 مايو، القبض على سيدة بتهمة الزنا، بعدما ضبطها زوجها مع شاب حال عودته من العمل، وتمكن العشيق من الهرب بعدما قفز من شرفة الشقة من الطابق الثالث.

ورد بلاغ من أحد المواطنين لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفاده اكتشافه حال عودته من المنزل، رجلا غريبا مختبئا داخل الدولاب في غرفة نومه وعاريا، وعقب مطاردته تمكن من الهروب والقفز من الطابق الثالث.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتحفظت قوات الأمن على الزوجة المتهمة، واتهمها زوجها بالزنا في محضر رسمي.

وتكثف مباحث قسم شرطة 15 مايو من جهودها لضبط المتهم الثاني.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.