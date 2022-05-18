تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض مقتل طالب بعين شمس

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من جهودها لضبط المتهم بقتل طالب داخل محل هواتف محمولة فى ظروف غامضة بمنطقة عين شمس وسرعة كشف ملابسات الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب مقتول داخل محل بأحد شوارع منطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث، وعثر على جثة شاب مقتول طعنًا بمطواة داخل محل لبيع الهواتف المحمولة.

ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على مُلابسات الواقعة، وجارٍ ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.