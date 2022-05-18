أحمد سعد مهنئًا عادل إمام: كل سنة وأنت البهجة يا زعيم

احتفل الزعيم عادل إمام، أمس، بعيد ميلاده الـ82 إذ ولد لأسرة فقيرة في 17 مايو لعام 1940 بأحد أحياء القاهرة.

وهنأ أحمد سعد الزعيم بمناسبة عيد ميلاده الـ82، استحوذ خلالها على مكانة كبيرة في قلوب الجماهير المصرية والعربية منذ طلته الأولى مع الراحل القدير فؤاد المهندس بشخصية دسوقي، وكيل المحامي في مسرحية «أنا وهو وهي».

وشارك أحمد سعد عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة"إنستجرام" جمهوره بصورة جمعت بينه وبين الفنان الكبير عادل إمام وكتب عليها: "كل سنة وإنت البهجة".

محطات من حياة عادل إمام

يعد عادل إمام أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، واشتهر بأدواره الكوميدية التي مزجت بالأفلام السياسية والرومانسية، والقضايا الاجتماعية.

نال إمام درجة البكالوريوس في الزراعة من جامعة القاهرة، كان قد بدأ عادل إمام حياته الفنية على مسرح الجامعة، ومنها انطلق إلى عمل السينما.

مع دخوله عالم السينما، لعب إمام دور البطولة في العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث كانت أفلامه في الثمانينيات والتسعينيات الأعلى أرباحًا في السينما حينها، مما جعله متفوقًا على باقي الممثلين.

كانت مساهماته في صناعة السينما والمسرح من خلال معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية في الوطن العربي؛ الأمر الذي أكسبه شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم وجعله واحدًا من أكثر الشخصيات العامة العربية تأثيرًا في الثمانينيات والتسعينيات.

تحظى بعض أعماله السينمائية والتليفزيونية بالجرأة وتثير ضجة وجدلًا لنقاشه قضايا اجتماعية وسياسية ودينية مهمة مثل الأزمات العربية مع إسرائيل والدنمارك،