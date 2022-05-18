الأربعاء 18 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد سعد مهنئًا عادل إمام: كل سنة وأنت البهجة يا زعيم

احمد سعد والزعيم
احمد سعد والزعيم
ads

احتفل الزعيم عادل إمام، أمس، بعيد ميلاده الـ82 إذ ولد لأسرة فقيرة في 17 مايو لعام 1940 بأحد أحياء القاهرة.

وهنأ أحمد سعد الزعيم بمناسبة عيد ميلاده الـ82، استحوذ خلالها على مكانة كبيرة في قلوب الجماهير المصرية والعربية منذ طلته الأولى مع الراحل القدير فؤاد المهندس بشخصية دسوقي، وكيل المحامي في مسرحية «أنا وهو وهي».

وشارك أحمد سعد عبر صفحته الخاصة بموقع  تبادل الصور والفيديوهات القصيرة"إنستجرام" جمهوره بصورة جمعت بينه وبين الفنان الكبير عادل إمام وكتب عليها: "كل سنة وإنت البهجة".

محطات من حياة عادل إمام

يعد عادل إمام أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، واشتهر بأدواره الكوميدية التي مزجت بالأفلام السياسية والرومانسية، والقضايا الاجتماعية.

نال إمام درجة البكالوريوس في الزراعة من جامعة القاهرة، كان قد بدأ عادل إمام حياته الفنية على مسرح الجامعة، ومنها انطلق إلى عمل السينما. 

مع دخوله عالم السينما، لعب إمام دور البطولة في العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث كانت أفلامه في الثمانينيات والتسعينيات الأعلى أرباحًا في السينما حينها، مما جعله متفوقًا على باقي الممثلين. 

كانت مساهماته في صناعة السينما والمسرح من خلال معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية في الوطن العربي؛ الأمر الذي أكسبه شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم وجعله واحدًا من أكثر الشخصيات العامة العربية تأثيرًا في الثمانينيات والتسعينيات.

تحظى بعض أعماله السينمائية والتليفزيونية بالجرأة وتثير ضجة وجدلًا لنقاشه قضايا اجتماعية وسياسية ودينية مهمة مثل الأزمات العربية مع إسرائيل والدنمارك، 

الزعيم عادل إمام عادل امام الفنان احمد سعد أحمد سعد هنأ

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

كيفية تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين (صور)

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

دعم مصر الرسمى.. إدخال رقم الهاتف فى بطاقة التموين 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تفكيك قبة الصخرة!

د هند جاد

41 أول صفحة على الشمال: فصل المستريح

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

خالد عكاشة

ملامح التطرف العنيف فى الشوارع الأمريكية

ماجد حبته

مهرجان كان.. الذى كان!

جلال حمام

فريدمان يحذر من وقوع واشنطن فى حب أوكرانيا

د. القس صفوت البياضى

معالم تاريخية مصرية وضرورة إعلامها

مدحت بشاى

فى وداع «صلاح منتصر»

صور

مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان ضياء عبد الخالق بالحامدية الشاذلية

حفل تأبين شيرين أبو عاقلة في نقابة الصحفيين: وداعا شهيدة الصحافة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الاحتلال» يقتحم جامعة فلسطينية ويطلق الرصاص على مدرسة بالضفة الغربية

فلسطين تحذر من اقتحامات الاحتلال المستمرة وأثارها على السلام بالمنطقة