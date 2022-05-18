الأربعاء 18 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان يستعد لطرح مهرجان «بلالين»

محمد رمضان
محمد رمضان
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يستعد الفنان محمد رمضان لطرح مهرجان جديد بعنوان “بلالين”، اليوم، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وعدد من منصات الاستماع في الوطن العربي، مروجًا للأغنية بطرح جزء من كلماتها.

ونال الفنان محمد رمضان، العديد من التعليقات الإيجابية من النقاد والجمهور، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا المختلفة، وتفاعلوا معه بشكل كبير جدًا.

ونشر الفنان محمد رمضان مقطعًا من مهرجان بلالين، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات والصور القصيرة إنستجرام، معلقا: أغنية بلالين إهداء مني إلى كل بلونة شوفتها في حياتي، النهاردة الساعة 7 مساءً، كل صيف وأنتم طيبين ثقة في الله نجاح.

جاءت كلمات المهرجان كالآتي كما هي: "بلالين أنتوا بلالين بلالين.. منفوخين أنتوا بلالين بلالين.. في الهوا أنتوا بلالين.. طايرين أنتوا بلالين.. بوم بوم".

الفنان محمد رمضان محمد رمضان طرح مهرجان جديد بلالين أغنية

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وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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