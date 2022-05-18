الجمهور عن الجزء الثاني من «مدرسة الروابي للبنات»: أخيرًا

أعلنت منصة “نتفليكس” الإلكترونية عن وجود جزء ثاني من مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" بعد النجاح الكبير اللي حققه الجزء الأول وقت عرضه في أغسطس 2021.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عند الإعلان عن هذا الخبر، معبرين عن سعادتهم البالغة بسبب وجود جزء ثاني من مسلسلهم المفضل الذين لطالما عاشوا معه فترة من الزمن وتفاعلوا مع الأبطال والأحداث.

وكتبت فرح الزاهد، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًة: “أخيرًا رسمي"، واكتفت نور من متابعي مسلسل “مدرسة الروابي للبنات” بقولها: “الله”.

وعلّقت حبيبة علي، من مستخدمي السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًة: “الحماس مليون”.

"مدرسة الروابي للبنات"

يجدر الإشارة إلى أن "مدرسة الروابي للبنات" هو مسلسل درامي عربي يناقش التحديات التي تواجه البنات في المدرسة الثانوية، ويسلط الضوء على المواضيع التي تواجههم في مرحلة المراهقة.

المسلسل بطولة: ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى بالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة، إخراج: تيما الشوملي، من إنتاج تيما الشوملي بالتعاون مع شركة فيلمزيون للإنتاج الفني.

أسماء حلقات الجزء الأول من مسلسل "مدرسة الروابي للبنات": "المدرسة كانت مكاني المفضل، وبلّش اللعب، واحدة بواحدة، لوح قزاز مكسور، صارت غريبة، وهدوء قبل العاصفة"