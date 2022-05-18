الأربعاء 18 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يفحص سلاح جريمة قتل عامل بكرداسة

جريدة الدستور
ads

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، التحفظ على السلاح المضبوط في واقعة اتهام عامل بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة كرداسة، وإرساله للمعمل الجنائي؛ لفحصه.

كشفت التحريات عن أن المتهم يدعى «أدهم. أ»، حداد مسلح، حيث أن المتهم أقرض المجني عليه مبلغا ماليا، وعندما عاتبه على التأخر في سداده بعد طلبه منه عدة مرات تهرب، ونشبت مشاجرة بينهما.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة كرداسة إخطارًا من مستشفى قصر العيني، يفيد بوصول فني مصاعد مصابا برش خرطوش في الوجه والصدر إثر مشاجرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين المحني عليه والمتهم ويعمل حدادا.

وقننت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها، وتبين أن المجني عليه كان يسير في إحدى الأراضي الزراعية بكرداسة، حيث قابله المتهم وعاتبه على تأخره في سداد الأموال التي أقرضه إياها، ونشبت بينهما مشاجرة على أثرها اعتدى المجني عليه على المتهم ليستشيط غضبا ويذهب ثم يعود مصطحبا بندقية خرطوش ويطلق الرصاص على المجني عليه، ويصيبه في الوجه والصدر وينهي حياته قبل وصوله إلى المستشفى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للمراهقة السياسية

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

دعم مصر الرسمى.. إدخال رقم الهاتف فى بطاقة التموين 2022

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل.. كيفية إتمام العملية بطريقة صحيحة؟

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدايرة المقطوعة واليأس المشرق

إبراهيم داود

مشاهد جنب بعضها

ميرفت دهان

الأحوال الشخصية.. التربية والتوعية قبل القانون

ماجد حبته

مؤتمر العلوم البرتغالى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

دعوة الرئيس.. وتعديل قوانين الأحوال الشخصية

حسين دعسة

«نكبة سكانية» تهون على احتلال يخلق كل يوم نكبة فلسطينية!

محمود خليل

انتخابات 87.. وميلاد شعار «الإسلام هو الحل»

منى رجب

دموع مريم تتحول إلى ابتسامة تفوق وكرامة

صور

حفل تأبين شيرين أبو عاقلة في نقابة الصحفيين: وداعا شهيدة الصحافة

جنازة والد ضياء عبد الخالق

ابو الهول لسة فاتح عينيه

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من اقتحامات الاحتلال المستمرة وأثارها على السلام بالمنطقة

النرويج: موقفنا من الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى مع حل الدولتين

فلسطين: اقتحامات «بينيت» للضفة الغربية المحتلة دعوة للتصعيد والعنف