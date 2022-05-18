المعمل الجنائي يفحص سلاح جريمة قتل عامل بكرداسة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، التحفظ على السلاح المضبوط في واقعة اتهام عامل بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة كرداسة، وإرساله للمعمل الجنائي؛ لفحصه.

كشفت التحريات عن أن المتهم يدعى «أدهم. أ»، حداد مسلح، حيث أن المتهم أقرض المجني عليه مبلغا ماليا، وعندما عاتبه على التأخر في سداده بعد طلبه منه عدة مرات تهرب، ونشبت مشاجرة بينهما.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة كرداسة إخطارًا من مستشفى قصر العيني، يفيد بوصول فني مصاعد مصابا برش خرطوش في الوجه والصدر إثر مشاجرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين المحني عليه والمتهم ويعمل حدادا.

وقننت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها، وتبين أن المجني عليه كان يسير في إحدى الأراضي الزراعية بكرداسة، حيث قابله المتهم وعاتبه على تأخره في سداد الأموال التي أقرضه إياها، ونشبت بينهما مشاجرة على أثرها اعتدى المجني عليه على المتهم ليستشيط غضبا ويذهب ثم يعود مصطحبا بندقية خرطوش ويطلق الرصاص على المجني عليه، ويصيبه في الوجه والصدر وينهي حياته قبل وصوله إلى المستشفى.