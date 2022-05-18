تجديد حبس عامل «دليفري» 45 يومًا لاتهامه بـ«هتك عرض» طفل بالمرج

جدد قاضي المعارضات بشمال القاهرة، تجديد حبس عامل دليفري 45 يومًا؛ لاتهامه بـ«هتك عرض»، طفل بمنطقة المرج.

وكانت جهات التحقيق، قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض الطفل على الطب الشرعي؛ لبيان صحة الواقعة، وإعداد تقرير حول الضرر الذي لحق به، وأخذ عينة دماء من المتهم؛ لبيان تعاطيه للمواد المخدرة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من والد الطفل، يفيد باتهامه لجاره، ويدعى: «أحمد. ص»، يعمل عامل دليفري، بالتعدي على نجله جنسيًا عدة مراتٍ، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى منزل المتهم، وتم ضبطه، وأقر بارتكابه للواقعة.