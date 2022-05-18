الأربعاء 18 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عامل «دليفري» 45 يومًا لاتهامه بـ«هتك عرض» طفل بالمرج

حبس
حبس
ads

جدد قاضي المعارضات بشمال القاهرة، تجديد حبس عامل دليفري 45 يومًا؛ لاتهامه بـ«هتك عرض»، طفل بمنطقة المرج.

وكانت جهات التحقيق، قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهم 4  أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض الطفل على الطب الشرعي؛ لبيان صحة الواقعة، وإعداد تقرير حول الضرر الذي لحق به، وأخذ عينة دماء من المتهم؛ لبيان تعاطيه للمواد المخدرة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من والد الطفل، يفيد باتهامه لجاره، ويدعى: «أحمد. ص»، يعمل عامل دليفري، بالتعدي على نجله جنسيًا عدة مراتٍ، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى منزل المتهم، وتم ضبطه، وأقر بارتكابه للواقعة.

قاضي المعارضات تجديد حبس عامل دليفري المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للمراهقة السياسية

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

دعم مصر الرسمى.. إدخال رقم الهاتف فى بطاقة التموين 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل.. كيفية إتمام العملية بطريقة صحيحة؟

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدايرة المقطوعة واليأس المشرق

إبراهيم داود

مشاهد جنب بعضها

ميرفت دهان

الأحوال الشخصية.. التربية والتوعية قبل القانون

ماجد حبته

مؤتمر العلوم البرتغالى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

دعوة الرئيس.. وتعديل قوانين الأحوال الشخصية

حسين دعسة

«نكبة سكانية» تهون على احتلال يخلق كل يوم نكبة فلسطينية!

محمود خليل

انتخابات 87.. وميلاد شعار «الإسلام هو الحل»

منى رجب

دموع مريم تتحول إلى ابتسامة تفوق وكرامة

صور

حفل تأبين شيرين أبو عاقلة في نقابة الصحفيين: وداعا شهيدة الصحافة

جنازة والد ضياء عبد الخالق

ابو الهول لسة فاتح عينيه

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: اغتيال «السنوار» و«الضيف» ما زال خيارا قائما

اقتحام عشرات المستوطنين الحرم القدسى من باب المغاربة

فلسطين تدين زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى لمستوطنة فى الضفة