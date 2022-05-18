الأربعاء 18 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته بـ«شومة» في الشرابية

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على الشخص المتهم بالاعتداء على زوجته بطريقة وحشية مستخدما «شومة» بدائرة قسم شرطة الشرابية.

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية انتشار مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على زوجته بطريقة وحشية، مستخدمًا «شومة»، وحاولت السيدة الهرب منه إلا أنها فشلت في ذلك، ليحدث بها إصابات بالغة.

وبالفحص تبين أن الواقعة في دائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبسؤال المجني عليها في محضر الشرطة، أقرت بأن زوجها من مدمني المخدرات وأنها أودعته مصحة لعلاج الإدمان أكثر من مرة، ولكنه كان يخرج منها ويعود للإدمان مرة أخرى، أو كان يهرب منها، وأضافت المجني عليها بأن زوجها دائم الاعتداء عليها بالضرب، وأنها حررت ضده العديد من المحاضر ولكنها كانت تتنازل عنها خشية دخوله السجن.

تحرر محضر بالواقعة والتحفظ على الزوج، وعرض الزوجة المجني عليها على المستشفى لعمل تقرير طبي لها بالإصابات التي أحدثها الزوج، وجار العرض على جهات التحقيق.

الأجهزة الأمنية القاهرة الاعتداء على زوجته الشرابية

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وائل لطفي

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