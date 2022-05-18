مصرع طفل وإصابة خاله بحريق ورشة سيارات في بنها

شهدت منطقة الحرس الوطني بالمنشية دائرة قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، إصابة أحد الأشخاص ونجل شقيقته "طفل"، في حريق بورشة سروجي سيارات، وجرى نقلهما لمستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لتلقي العلاج اللازم، إلا أن الطفل توفي متأثرًا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بورود بلاغ من الرائد محمد عماد، رئيس مباحث قسم أول بنها، بنشوب حريق في ورشة سروجي سيارات ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبيَّن إصابة أحد الأشخاص، ونجل شقيقته طفل يُدعى "أحمد يوسف"، وتم نقلهما لمستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتلقي العلاج اللازم، إلا أن الطفل توفي متأثرًا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.