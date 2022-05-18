مصرع شاب سقط من أعلى مظلة مبنى في الحوامدية بالجيزة

لقى شاب مصرعه عقب سقوطه من أعلى مظلة مرتفعة خاصة بمبنى في الحوامدية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد سقوط أحد الأشخاص من أعلى مظلة خاصة بمبنى في الحوامدية، وانتقل على الفور رجال المباحث بقسم شرطة الحوامدية إلى مكان الحادث، وتبيَّن مصرع شاب نتيجة سقوطه من أعلى المظلة، حيث اختل توازنه وسقط مصابا بكسور وجروح أدت إلى وفاته.

وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.