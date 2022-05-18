مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين بـ«التعليم»

يبحث العاملون بوزارة التعليم هذه الفترة عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو ٢٠٢٢، مع قرب نهاية شهر مايو الجاري، واقتراب الموعد الرسمي لصرف الرواتب.



وحددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مايو ٢٠٢٢ للعاملين في التعليم والجهاز الإداري للدولة.



وتقوم وزارة المالية بتوزيع صرف الرواتب على أكثر من يوم لتبدأ في ٢٣ مايو الجاري وتنتهي في ٢٦ مايو يومين.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين بالتعليم



حددت وزارة المالية يوم ٢٤ مايو الجاري لصرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين بالتعليم، في اليوم الثاني الذي حددته لصرف مرتبات العاملين في الدولة.



ويحصل العاملون في ٣٣ كيان حكومي على رواتبهم مع العاملين بالتعليم في اليوم الثاني لصرف المرتبات وهم وزارات: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية)، بالإضافة لمديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات، علاوة على الهيئات المستقلة والجهات.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين بالدولة

حددت وزارة المالية بداية من ٢٣ مايو ٢٠٢٢ موعدًا لصرف مرتبات العاملين بالدولة، فسيتم صرف المرتبات لـ33 جهة في هذا اليوم، بينما سيتم صرف مرتبات 33 جهة أخرى، يوم 24 مايو، وخلال يومي ٢٥ و ٢٦ مايو سيتم صرف باقي المرتبات للوزارات التي لم تحصل عليه .

مواعيد صرف معاشات شهر يونيو ٢٠٢٢



يبحث 10 ملايين مصري عن مواعيد صرف معاشات شهر يونيو ٢٠٢٢ بعد صرف معاشات شهر مايو ٢٠٢٢ قبل إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد، وذلك بدلا من الصرف في المواعيد الاعتيادية، في الأول من مايو.

ولم تقرر الحكومة حتى الآن مواعيد صرف معاشات شهر يونيو ٢٠٢٢، وطالب منير سليمان الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات الحكومة الحكومة بتقديم موعد صرف معاشات يونيو، إلى 25 مايو الجاري، مؤكدا على أنه سيقوم بإرسال خطاب إلى مجلس الوزراء حتى لا يظل أصحاب المعاشات لفترة زمنية طويلة دون راتب.