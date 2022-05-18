تستمر الأجواء الربيعية في طقس بمصر الأربعاء 18-5-2022، ونبهت هيئة الأرصاد الجوية إلى عودة الشبورة المائية على بعض الطرق وخاصة المؤدية إلى محافظات القناة، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، خلال نشرتها اليومية لبيان حالة الطقس غدًا الأربعاء 18-5-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 18-5-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها باستمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.



ويسود طقس غائم جزئيا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء، ومحافظات القناة، بينما يسود طقس مشمس طوال ساعات النهار، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الطقس الحالي و درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: الدرجة العظمى ٣٣ والصغرى ١٨.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

الطقس في الأيام المقبلة

تسيطر الأجواء المشمسة على الطقس حتى نهايات الأسبوع الجاري، وترتفع الحرارة بشكل طفيف على أغلب مناطق الجمهورية لتكون معتدلة على سواحل المتوسط ، و حارة على المناطق الشمالية الداخلية، و شديدة الحرارة على مناطق الصعيد خاصة وسطها وجنوبها.



كما تشهد درجات الحرارة ليلًا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية من اليوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع، بعدما سادت عليها الأجواء المائلة للبرودة والباردة في الأوقات المتأخرة من الليل.



وبيان درجات الحرارة على القاهرة الكبرى « القاهرة الكبرى - الجيزة - القليوبية » بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة أكون كالتالي:

الأربعاء… الكبرى ٣٣ والصغرى ١٨

الخميس… الكبرى ٣٦ والصغرى ٢١

الجمعة… الكبرى ٣٤ والصغرى ٢١