السجن المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية في النزهة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى العباسية، عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة تزوير المحررات الرسمية والبطاقات الرسمية في النزهة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من مواطن يفيد بدفعه مبلغا ماليا لأحد الأشخاص لاستخراج شهادة بيانات من المرور لحين الانتهاء من ترخيص السيارة ملكه، حيث أدلى بأوصاف المتهم.

وبالتحرى تم التوصل إليه وتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات مزورة وأختام مقلدة.

وبمواجهته أقر باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية، والشهادات المنسوب صدورها للجهات المختلفة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.