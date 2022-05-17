الثلاثاء 17 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية في النزهة

محكمة
محكمة
ads

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى العباسية، عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة تزوير المحررات الرسمية والبطاقات الرسمية في النزهة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت  بلاغا من مواطن يفيد بدفعه مبلغا ماليا لأحد الأشخاص لاستخراج شهادة بيانات من المرور لحين الانتهاء من ترخيص السيارة ملكه، حيث أدلى بأوصاف المتهم.

وبالتحرى  تم التوصل إليه وتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات مزورة وأختام مقلدة.

وبمواجهته أقر باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية، والشهادات المنسوب صدورها للجهات المختلفة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.

محكمة جنايات شمال القاهرة عاطل السجن المشدد 5 سنوات تزوير المحررات الرسمية النزهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للمراهقة السياسية

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

دعم مصر الرسمى.. إدخال رقم الهاتف فى بطاقة التموين 2022

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل.. كيفية إتمام العملية بطريقة صحيحة؟

لتجنب إيقاف بطاقة التموين 2022.. حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مشاهد جنب بعضها

ميرفت دهان

الأحوال الشخصية.. التربية والتوعية قبل القانون

ماجد حبته

مؤتمر العلوم البرتغالى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

دعوة الرئيس.. وتعديل قوانين الأحوال الشخصية

حسين دعسة

«نكبة سكانية» تهون على احتلال يخلق كل يوم نكبة فلسطينية!

محمود خليل

انتخابات 87.. وميلاد شعار «الإسلام هو الحل»

منى رجب

دموع مريم تتحول إلى ابتسامة تفوق وكرامة

أحمد سعد زايد

شيرين أبوعاقلة.. هل يرحمها الله؟

صور

حفل تأبين شيرين أبو عاقلة في نقابة الصحفيين: وداعا شهيدة الصحافة

جنازة والد ضياء عبد الخالق

ابو الهول لسة فاتح عينيه

محطة تل أبيب

المزيد

اقتحام عشرات المستوطنين الحرم القدسى من باب المغاربة

فلسطين تدين زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى لمستوطنة فى الضفة

خبراء أمميون يدعون إسرائيل لوقف عمليات الترحيل القسري للفلسطينيين