«الثراء.. حلم يراود الجميع».. هل يتحول «المستريح» إلى ظاهرة؟

على مدار الأيام الماضية ظهرت العديد من وقائع النصب التي تعرض لها المواطنين في العديد من مدن ومحافظات الجمهورية ، في وقتٍ كثفت فيه أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمواجهة حيل وألاعيب النصابين فيما يُعرف بـ"المستريح".

على مدار الأشهر القليلة الماضية، تعددت وقائع النصب على المواطنين بدعوى الاستثمار في العديد من المجالات لتحقيق حلم الثراء السريع.

«الدستور» يرصد في السطور التالية عددًا من وقائع النصب الشهيرة التي أثارت جدلًا واسعًا قبل أن تتدخل أجهزة الأمن وتحسم الجدل حولها وتلقي القبض على المتهمين..

«مستريح الإسكندرية»

بعد أيام قليلة من ظهور مستريح أسوان الذي استولى من المواطنين على مبالغ مالية ضخمة بمركز إدفو، ظهر مستريح جديد بمحافظة الإسكندرية استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين بدافع الاستثمار في التجارة الإلكترونية، قبل أن يفر هاربًا وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض عليه .

وقال المهندس ياسر عبد المنعم، أحد ضحايا «مستريح الإسكندرية»، إنه تم الاستيلاء من خلال الشركة الوهمية التي انشأها المدعو "ر، ع، م" بمحافظة الإسكندرية، على أكثر من 50 مليون جنيه من ما يقرب من 50 فردًا.

وروى عبد المنعم لـ«الدستور» تفاصيل واقعة النصب بالتي نفذها “مستريح الإسكندرية”، مشيرًا إلى الضحايا تعرفوا عليه من خلال دعايا شركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد هجومه الممنهج على أرباح البنوك وتلاعبه على وتر الدين.

وتابع:"نشاط الشركة كان في التجارة الإلكترونية والبيتكوين، والبترول والذهب"، وأكد أن “مستريح اسكندرية” نجح في خداع ضحاياه بأوراق شركته السليمة وتفاخره بشهادات التخرج من الجامعات الأمريكية لينجح في اقناع المواطنين بمصداقيته.

وأكمل:"قبل شهرين ونصف أغلق المتهم مقر شركته وجميع حساباته على السوشيال ميديا، لتتضح معالم الفخ الذي نصبه للمواطنين"، وحرر محضر رقم 4154 لسنة 2022 إداري قسم المنتزه ثان بتاريخ 28 أبريل، كما تواصل معه 14 شخصًا من ضحايا “مستريح اسكندرية” لاتخاذ الإجراءات القانونية

مستريح مغاغة

عاقبت المحكمة الاقتصادية باستئناف بني سويف، مأمورية المنيا «حسين أ.»، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح مغاغة»، اليوم، حضوريًا بالسجن 15 عامًا في قضية التربح والنصب على المواطنين، بزعم توظيف أموالهم بشركة رخام.

تضمن الحكم رد مبلغ مليار ونصف المليار جنيه قيمة المبالغ التي جرى جمعها للمواطنين، ومعاقبة المتهم وشريكه "محمد. ع" غيابيًا، وتغريمهما 10 ملايين جنيه، ومعاقبة المتهم الثالث "علاء.ا" ، بالسجن 3 سنوات، والغرامة 500 ألف جنيه ومعاقبة 41 متهمًا آخرين من المندوبين بينهم 10 حضوريًا، و31 غيابيًا، السجن عامًا، و3 متهمين بينهم سيدة بالسجن عامًا مع إيقاف التنفيذ، لتورطهم جميعًا، في جمع مبلغ مليار و500 مليون جنيه، لتوظيفها في مجال تجارة الرخام والجرانيت، وذلك مقابل عائد يصرف بقيم مختلفة دون الحقيقة.

وجمع المتهم 1.5 مليار جنيه من أموال المواطنين بمعاونة 47 آخرين.

مستريح أسوان

شهدت منطقة الشرفا بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، السبت الماضي، حالة من الغضب والاستياء للأهالى ضحايا مستريح آخر تخصص في شراء السيارات والمواشي، بعد أن استولى على مبالغ مالية ضخمة تقدر بالملايين وفر هاربًا .

واشتهر المستريح الجديد الهارب بلقب "الحصاوي" ولكن تختلف "الوعدة" التى يتفق مع الأهالي عليها عن المستريحين الآخرين، حيث يشتري السيارات أو المواشي بـ3 أضعاف سعرها، ويتم تسليم المبالغ لهم بعد مرور 15 يومًا، ما أدى إلى كسب ثقة الأهالي وضخ أموال هائلة تعدت ملايين الجنيهات.

حبس «مستريح الفاكهة»

وفى مارس 2022، أمرت نيابة النزهة الجزئية، بحبس المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة وتصدير الفاكهة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتبلغ لقسم شرطة النزهة من 3 أشخاص بتضررهم من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى مجال تجارة وتصدير الفاكهة وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها، وقدم أحد المُبلغين شيكًا بنكيًا لصالحه من المشكو فى حقه بدون رصيد.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الفاكهة مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت مليون جنيه.

توقف بعدها عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها واستولى على كامل المبالغ المالية، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.