ضبط 3 متهمين بسرقة مليون جنيه من داخل خزينة مول بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الثلاثاء، من ضبط 3 متهمين بسرقة مبلغ مالي قدره مليون جنيه من داخل خزينة مول ملابس رياضية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من مدير أحد مولات بيع الملابس الرياضية يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالي قدره مليون جنيه من خزينة المول الكائن بدائرة قسم ثان أكتوبر.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر وبالفحص تبين عدم وجود آثار عنف على الخزينة، ما أفاد باستخدام المفتاح الأصلي للخزينة كما تبين أن المتهمين قاموا برش مادة "الاسبراي الأسود" علي كاميرات المراقبة.

بإجراء التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة فني صيانة يعمل بالمول وشقيقه ونجل شقيقتهما، وذلك عقب سرقة مفتاح الخزينة من غرفة الحسابات.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم المبلغ المسروق وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.