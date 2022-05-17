الثلاثاء 17 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مندوب مبيعات بتهمة التشهير براقصة 6 أشهر

ارشيفية
ارشيفية
ads

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المطلب محمد نصر رئيس المحكمة، بالحبس 6 أشهر للمتهم "أ.م.أ" مندوب مبيعات لاتهامه بتهديد والتشهير بالمجني عليها "ن.ع.م" صاحبة ملهى ليلى.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد والمستشار أسامة النبوي الصباغ وسكرتير الجنايات كيرلس الراوي .

تعود القضية رقم 14415 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة المنشية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شقيقة المجني عليها يفيد بقيام المتهم بإرسال صور وفيديوهات تهديد للمجني عليها.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها "ن.ع.م" صاحبة ملهى ليلى ومقيمة بمحافظة القليوبية كانت تربطها علاقة بعد التعرف على المتهم "ا.م.أ" مندوب مبيعات خلال عملها راقصة التقط لها صورا ومقاطع فيديو وقام بنقل تلك الصور والفيديوهات إلى جهاز حاسب آلي دون إرادتها، وأرسل تلك الصور إلى شقيقتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وطلب منها مبلغا ماليا 3 آلاف جنيه مقابل عدم نشر تلك الصور والمقاطع علي صفحات التواصل الاجتماعي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط الجهاز المستخدم ووجد عليه عدد 7 صور عارية، وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

محكمة جنايات الإسكندرية رئيس المحكمة مندوب مبيعات صاحبة ملهى ليلى قسم شرطة المنشية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«المستريحين».. تاريخ من «تخريب الإخوان» وتقصير البنوك

الأكثر قراءة

طالب «الإعدادية» يطعن زميله فى مشاجرة عقب خروجهما من الامتحان بالقليوبية

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل.. كيفية إتمام العملية بطريقة صحيحة؟

لتجنب إيقاف بطاقة التموين 2022.. حدث بياناتك عبر موقع دعم مصر

خلال ساعات.. بدء تلقي إضافة التليفون المحمول لصاحب البطاقة التموينية على موقع دعم مصر

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 الترم الثانى

نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

دعوة الرئيس.. وتعديل قوانين الأحوال الشخصية

حسين دعسة

«نكبة سكانية» تهون على احتلال يخلق كل يوم نكبة فلسطينية!

محمود خليل

انتخابات 87.. وميلاد شعار «الإسلام هو الحل»

منى رجب

دموع مريم تتحول إلى ابتسامة تفوق وكرامة

أحمد سعد زايد

شيرين أبوعاقلة.. هل يرحمها الله؟

ماجد حبته

شركات الفرد الواحد

كريم فرغلى

الجمهور فى شبكة العنكبوت

محمد رفعت

الحوار الوطنى و«الإخوان» وإذا لم تستحِ!

صور

ابو الهول لسة فاتح عينيه

المئات يشيعون جثمان الكاتب الصحفي صلاح منتصر

افتتاح دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية بحضور وزير الأوقاف والمفتى

محطة تل أبيب

المزيد

اقتحام عشرات المستوطنين الحرم القدسى من باب المغاربة

فلسطين تدين زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى لمستوطنة فى الضفة

خبراء أمميون يدعون إسرائيل لوقف عمليات الترحيل القسري للفلسطينيين