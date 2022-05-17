حبس مندوب مبيعات بتهمة التشهير براقصة 6 أشهر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المطلب محمد نصر رئيس المحكمة، بالحبس 6 أشهر للمتهم "أ.م.أ" مندوب مبيعات لاتهامه بتهديد والتشهير بالمجني عليها "ن.ع.م" صاحبة ملهى ليلى.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد والمستشار أسامة النبوي الصباغ وسكرتير الجنايات كيرلس الراوي .

تعود القضية رقم 14415 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة المنشية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شقيقة المجني عليها يفيد بقيام المتهم بإرسال صور وفيديوهات تهديد للمجني عليها.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها "ن.ع.م" صاحبة ملهى ليلى ومقيمة بمحافظة القليوبية كانت تربطها علاقة بعد التعرف على المتهم "ا.م.أ" مندوب مبيعات خلال عملها راقصة التقط لها صورا ومقاطع فيديو وقام بنقل تلك الصور والفيديوهات إلى جهاز حاسب آلي دون إرادتها، وأرسل تلك الصور إلى شقيقتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وطلب منها مبلغا ماليا 3 آلاف جنيه مقابل عدم نشر تلك الصور والمقاطع علي صفحات التواصل الاجتماعي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط الجهاز المستخدم ووجد عليه عدد 7 صور عارية، وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.